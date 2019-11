DMV de California revela seguro social de más de 3 mil conductores agencias federales

El DMV enviará cartas a las personas involucradas tras determinar que no estaban siendo investigadas. El departamento informó que ofreció datos como el seguro social a agencias federales, estatales y del condado en notas que debían haber sido divulgadas internamente.

Sin embargo el DMV dijo que la información no fue compartida por "hackers" sino por una interpretación de la ley que fue considerada no necesaria. "La divulgación de la información del Seguro Social a otras agencias gubernamentales por el DMV está permitida solo para propósitos limitados bajo la ley estatal y federal", dijo el departamento. "Con respecto a la Oficina de la Administración del Seguro Social del Inspector General, en algunos casos, (el) DMV divulgó información interna sobre el estado de la información del número de Seguro Social". Pero más adelante aclara que el DMV "determinó que no es necesario proporcionar información del estado interno (del seguro social) a la oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social".