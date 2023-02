Ozempic y Wegovy: los peligros de usar medicamentos para la diabetes buscando bajar de peso

“ Uno de los mayores riesgos de la humanidad es la automedicación, porque no existe un medicamento en el mundo que no tenga efectos secundarios. Todavía no existe. Todo tiene sus pros y sus contras. Y la manera de administrarlo o no, depende de que efectivamente los pros, sean superiores a los riesgos que representa la sustancia. Mi recomendación para bajar de peso es mantenerse hidratados, pues cuando estás deshidratado tienes estos antojos por la comida azucarada y por la comida con mucha grasa. Entonces si tú te mantienes bien hidratado, te vas a sentir con mucha más energía.