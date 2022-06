Cumbre de las Américas: estas calles estarán cerradas en Los Ángeles

- Si viaja hacia el oeste por la Autopista 10 use las salidas 16A Santa Fe, 15B Alameda Street, 15A Central Ave, 14B San Pedro Street y 14A Convention Center.

- Si viaja hacia el este por la Autopista 10 use la salida de Convention Center/Grand Avenue/Olive Street, 14A Maple Avenue, 14B San Pedro Street, 15A Central Avenue, 15B Alameda Street, 16A Santa Fe Avenue.

- Si viaja en dirección norte por la autopista 110 use la salida de 20B 37th Street y Exposition Boulevard, 20C Adams Boulevard, o haga la transición a las autopistas 10 o 101 en dirección este u oeste.