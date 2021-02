Aumentan los casos de síndrome inflamatorio relacionado con el coronavirus en niños del condado de Los Ángeles

Esta afección en los niños, es un síndrome poco común , que se puede desarrollar "semanas después de una infección de covid-19" e incluso en niños de los que no se sabía que tuvieron estuvieron infectados. Los síntomas incluyen "fiebre que no desaparece y partes del cuerpo inflamadas, como el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la piel, los ojos u órganos gastrointestinales", según el comunicado de salud pública .

El doctor Antonio Carbayo explica que la enfermedad no afecta a todos por igual, "no hay una clara idea de por qué estamos viendo algunos niños siendo más afectados que otros, porque no todos los niños a quienes les ha dado la infección van a tener la severidad de este síndrome".