"Lo que uno quiere lo puede lograr": de pandillero a graduado de una prestigiosa universidad en Los Ángeles

Durante su último año en prisión, "me dije yo solo, ahí en el cuartito, 'Carlos, si no cambias ahorita como piensas que vas a cambiar allá afuera'". Y así comenzó un nuevo capítulo en su historia. "Lo primero fue alejarme de esa vida, luego empecé a agarrar clases de colegio allá adentro en prisión y empecé a ir a la iglesia, cositas pequeñas que no hacía antes pero que fue bueno no solo para mi salud sino también para mi vida personal y emocional".