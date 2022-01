Bronca en camión de tacos de Los Ángeles: una 'tiktoker' denuncia que le lanzaron salsa picante en la cara

“(La trabajadora de) este camión de tacos me tiró salsa en la cara porque pedí un reembolso, porque se equivocó en mi pedido. No estaba usando su maldita máscara y me tiró salsa a la cara”, se escucha decir a la mujer en el video, que se viralizó y suma más de 570,000 vistas y 90 mil 'me gusta'.