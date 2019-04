Arrestan a hijo del alcalde en California como sospechoso de brutal ataque a hombre con autismo

Los sospechosos no detuvieron su ataque a pesar de la presencia de varios testigos. Incluso se burlaron de la víctima mientras lo hacían, dijeron los oficiales del alguacil. Además, en una segunda grabación del ataque muestra a la víctima sin camisa y le ordenan a desnudarse y ponerse la ropa interior delante de testigos.

Los detectives describieron a la víctima como un hombre joven con autismo, más no fue identificado. El hombre sufrió moretones en su cuerpo y le robaron dos celulares. Además, las autoridades dijeron que la víctima no denunció el crimen y que sus padres no sabían lo que sucedió.