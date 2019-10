Apagones: Sube a 300,000 el número de posibles afectados por cortes de energía en el sur de California

Condado de Los Ángeles

Condado de Riverside

Condado de San Bernardino

Condado de Ventura

Condado de Orange

Condaod de Mono

Condado de Kern County

Áreas no incorporadas que incluyen Bear Valley Springs, Bodfish, Caliente Creek, Cameron, Lake Isabella, Sand Canyon, Grapevine, Havilah, Hot Spring Valley, Indian Creek, Kern County, Kern County, Loraine, Mebane Ranch, Millersville, Miracle Hot Springs, Monolith, Mountain Mesa, South Lake, Squirrel Mountain Valley, Tejon Ranch, near Tehachapi along Willow Springs Road, entre Walker Basin y Loco Bill Canyon, Twin Oaks, Wheeler Ridge, Wofford Heights, Hog Canyon, Stallion Springs.