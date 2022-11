¿Cómo manejar la ansiedad financiera por la inflación durante las fiestas de fin de año?

“Cuando nosotros sentimos que no podemos controlar los pensamientos, cuando sentimos que los pensamientos nos están controlando y no puedo salir de esa situación es un buen momento para ir con un profesional. Cuando los síntomas de ansiedad son tan fuertes que me generan dificultades para poder dormir, para poder vincularme, para cuando noto que justamente empiezo a abandonar las actividades que solía hacer o empiezo a abandonar las actividades que solía disfrutar.”