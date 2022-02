"Sin el tratamiento me duelen los huesos": la niña con huesos de cristal tuvo que suspender terapia debido a la pandemia

La niña asegura que se ha sentido "muy bien, solo que sin el tratamiento me han empezado a doler los huesos y me he lastimado". América padece osteogénesis imperfecta (OI), trastorno genético óseo caracterizado por huesos frágiles que se rompen fácilmente, una enfermedad con la cual se nace y que afecta toda la vida de una persona, según la fundación Osteogénesis Imperfecta.