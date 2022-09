Alergias estacionales al polen ahora duran todo el año: ¿cómo minimizar la exposición?

• Evite usar ventiladores de ventana que puedan llevar polen.

• Use gafas o gafas de sol cuando esté al aire libre para evitar que el polen entra en sus ojos.

• Use una máscara antipolen (como una máscara de filtro) cuando corte el césped, rastrille las hojas o trabaje en el jardín.

• No cuelgue la ropa al aire libre para que se seque, ya que el polen podría adherirse fácilmente.

• Intente no frotarase los ojos.

• Mantenga las ventanas cerradas y use el aire acondicionado en su automóvil y en su hogar.

• Asegúrese de mantener su unidad de aire acondicionado limpia.

• Cámbiese de ropa al volver a entrar a casa.

• En lo posible, tómese una ducha para deshacerse de la mayor cantidad posible de polen en su cabello y su piel. Si tiene mascotas, límpielas cuando ingresen en su hogar.

• Quédese en interiores cuando la concentración de polen sea alta.