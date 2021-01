El alcalde de Los Ángeles califica como "repugnante" la toma del Capitolio inspirada por Trump

Sin embargo, el alcalde recalcó que "estas acciones no reflejan nuestro pueblo . El presidente y sus aliados republicanos deben denunciar esta violencia y la ideología que lo provoca. Nuestra democracia es frágil y siempre necesita nuestra atención y energía", dijo Garcetti.

Empeora la crisis por coronavirus

El coronavirus se está propagando a un ritmo acelerado y alarmante, informaron funcionarios de salud. La recomendación es siempre la misma: esté alejado de otras personas, use una mascarilla y no se reúna con individuos que no sean de su hogar.