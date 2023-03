6 Afrolatinas pioneras que usted y sus hijos deben conocer

Elizabeth Acevedo es una poeta y autora dominicana estadounidense. Es una autora más vendida del New York Times de " The Poet X", que está disponible en español, y ha ganado múltiples premios por " With the Fire on High" y " Clap When You Land", que están disponibles en inglés. Sus libros narran diferentes historias de personajes de la comunidad afrolatina, y discuten temas como las dificultades de la maternidad, la muerte y la familia. Como se describe en su trabajo, es una abierta defensora de los problemas afrolatinos, la violencia contra las mujeres y la sexualidad.