1 muerto y 3 heridos de apuñalamientos en Long Beach

Durante las próximas horas, los oficiales respondieron a otros lugares de la ciudad. Justo antes de las 6:30 a.m., los oficiales encontraron a un hombre con heridas de arma blanca en la cuadra 700 de Olive Street. La víctima fue llevada a un hospital con lesiones que no ponen en peligro su vida. Alrededor de las 7:05 a.m., otros dos hombres fueron encontrados con heridas de apuñalamiento en la parte superior del cuerpo en el área de Ocean Boulevard y 4th Place. Una de esas víctimas fue llevada a un hospital, también con lesiones que no ponen en peligro su vida, y la otra fue tratada en el lugar, dijo la policía.