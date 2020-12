Controversia religiosa por aplicación de la vacuna contra coronavirus

Sin embargo, el cardenal Daniel DiNardo dijo que dichas vacunas no están completamente libres de conexión con el aborto, ya que ambas farmacéuticas hicieron uso de una línea celular contaminada para alguna de sus pruebas de confirmación, pero dicha conexión es relativamente remota y no debe ser la base para negarse a recibir la vacuna.

“La verdad no me pondría la vacuna pues opino que esta mal puesto que son fetos pienso que no me la pondría”, dijo Dulce Pérez, feligresa católica del área de Houston.