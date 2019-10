"Tenemos confianza en poder conseguir el campeonato en casa": José Altuve sobre el juego final

En cuanto al desarrollo del partido, Altuve cree que será "intenso desde el primero hasta el último out".

Luego del sexto juego del pasado martes, donde no se vió a un buen Altuve con el bate, el venezolano afirmó que no estuvo bien y agregó que está "contento" de que Strasburg no vaya a lanzar este miércoles por los Nacionales.