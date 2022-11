Incendio causa el derrumbe del techo de una casa en Houston: dos familias son rescatadas

Para evitar incendios en las casas las autoridades recomiendan:

-No dejar velas encendidas.

-No dejar productos inflamables cerca de los niños.

-Revisar los enchufes, instalaciones eléctricas y de gas para estar seguros que hay fugas.

-No fume dentro de una vivienda, en una cama o sillones.-

-No deje trapos o tela cerca de la estufa.

Más información aquí.