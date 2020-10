¿Qué impacto tendrá el huracán Delta en la costa de Texas en los próximos días?

HOUSTON, Texas. – El huracán Delta se debilitó a categoría 2 este miércoles tras tocar tierra alrededor de las 5:00 am, cerca de la ciudad de Puerto Morelos, México, con vientos sostenidos de 120 millas por hora (mph) y ráfagas de 140 mph.

El sureste de Texas por el momento no se encuentra en su cono de incertidumbre, de acuerdo con el reporte del Centro Nacional de Huracanes.

“Nosotros en el sureste de Texas en cuanto a la última actualización no debemos ver un impacto directo del sistema, no estamos dentro de su pronostico de trayectoria. No obstante, durante jueves y viernes si podemos ver una zona marítima peligrosa y lluvias asociadas al huracán”, agregó Matos.