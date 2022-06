No, el covid-19 no ha desaparecido: Presentadora de Univision 45 da positivo y explica cómo son las nuevas variantes

Marcela Pérez Barros: "Como ya algunos de ustedes sabrán, tengo covid-19. Hace algunos días di positivo. Sin embargo, ya me siento mejor y he podido retomar mis actividades. Hay algo que me llamó mucho la atención y son los comentarios que me dejaron en las redes sociales porque muchas personas aún se cuestionan cómo, a pesar de que ha pasado tanto tiempo y estoy vacunada, estoy contagiada. Por eso mismo, quise hablar con el doctor Luis Ostrosky-Zeichner para que aclare las dudas del tema".