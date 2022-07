“Me he sentado en silencio por respeto a D, viendo a muchos de ustedes convertir esta tragedia en algo que no es. He decidido romper mi silencio no necesariamente por todos ustedes, sino por ella y por mí. He estado muy deprimida y herida profundamente. Esto viene de mi corazón. Amo a Darien con todo en mí. Estaba tratando de protegerla”, explica Jackson en una publicación el 13 de julio.