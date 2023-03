"Si no tienen un reclamo válido, serán deportados": Abogado de inmigración explica cambios que restringen el asilo

" Si no tienen un reclamo válido (para solicitar asilo) van a ser deportados. Si vinieron a buscar a su familia, en busca de un futuro mejor huyendo de la pobreza, lamentablemente esas no son razones para irte ilegalmente de un país a otro, la ley de asilo de los Estados Unidos no protege a todo el mundo y no protege a esa gente", resaltó.