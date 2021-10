Conoce al primer diseñador hispano en participar en "Pink and Black Gala", que ayuda a mujeres con cáncer en Texas

La doctora Colbert, una sobreviviente del cáncer de mama, decidió realizar "The Pink and Black Gala" el 16 de octubre al ser el mes para crear conciencia sobre el cáncer de seno. El desfile de modas apoyó en esta oportunidad el 100% de sus ganancias a la organización sin fines de lucro de Houston "The Rose". En la gala celebraron a los sobrevivientes y recaudaron fondos para cubrir los costos de las mamografías.