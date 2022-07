“Mi esposa salió hace más de un mes de El Salvador, de Santa Ana, con mis tres hijos. Lo último que yo supe de ella es que la grabaron en un video estando en el sector de Piedras Negras, el coyote ya no me contesta, entonces yo me vine para México para buscarla porque no sé nada, tengo a mis tres hijos pequeños”, dijo a Univision 45 el hispano.