Liberan a preso acusado de asesinato que argumentó temor de contraer coronavirus en prisión, según documentos de corte

"Servicios muy limitados, no hay capacidad para cuidados intensivos. Si alguien mayor con salud frágil contrae el virus, puede ser una sentencia de muerte. Además se extendió como un incendio forestal. El espacio es limitado para una gran cuarentena. Las personas tendrían que ser atendidas en nuestro sistema de salud pública, que no tiene la capacidad de manejar un brote en la cárcel y las necesidades de la comunidad en general. Sobre las liberaciones en las que mi equipo está involucrado hemos mejorado nuestro plan para preparanos para la transición".

"Estoy de acuerdo. No puedo hablar por los demás, yo he sido claro, "no violento", le doy prioridad a las personas mayores con enfermedades, a las mujeres embarazadas. Tenemos más de 7,000 personas que esperan presentarse en juicio. No tenemos voz en las decisiones individuales que los jueces toman en sus salas de audiencias, no estamos involucrados en eso".