"Hacer de las casas vacías un hogar", la promesa de un banco de muebles en Houston

“Trabajo de manera independiente porque me llaman mucho de la escuela por mis niños y en un trabajo regular me van a correr, así que limpio casas, lavo las batas de una clínica y, a veces, preparo comidas que me piden para reuniones”, comentó Verónica que con el poco dinero que percibe apenas le alcanza para mantener a sus hijos y no ha podido amueblar su casa.