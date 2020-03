Habilitan el primer centro de detección de coronavirus en Houston

HOUSTON, Texas . – Habilitan el primer centro de detección de coronavirus en el área de Houston a partir de las 10:00 am, del jueves 19 de marzo. Las personas que presenten síntomas serán evaluadas.

Los exámenes se estarán realizando en United Memorial Medical Center, ubicado en el 510 W. Tidwell Road. El jueves 10 de marzo, de 10:00 am a 8:00 pm, viernes 20 de marzo de 8:00 am a 6:00 pm, y la próxima semana de 8:00 am a 8:00pm. Para más información visite la página de internet.