HISD retoma la entrega de alimentos gratis a menores de 18 años

HOUSTON, Texas. - El Distrito Escolar Independiente de Houston (HISD, por sus siglas en inglés) retoma la entrega de alimentos gratis a menores de 18 años, a pesar que las escuelas están cerradas desde hace varias semanas por la pandemia del coronavirus.

HISD trabaja con el Banco de Alimentos de Houston para hacer entrega de desayunos y almuerzos a los jóvenes que los necesiten. Se tiene previsto que se entreguen 500 cajas de comidas diarias.

Las personas que asistan a las escuelas para recoger su caja de alimentos, deberán mantener el distanciamiento social como medida preventiva ante el coronavirus.

Los colegios y el horario donde se entregarán los alimentos son los siguientes:

Lunes 6 de abril:

• Milby High School, 1601 Broadway St., 9 a.m.

• Wesley Elementary School, 800 Dillard St., 9 a.m.

• Revere Middle School, 10502 Briar Forest Drive, 11 a.m.

• Madison High School, 13719 White Heather Drive, 11 a.m.

• Northside High School, 1101 Quitman St., 3 p.m.

Martes 7 de abril:

• Escuela Intermedia McReynolds, 5910 Market St., 9 a.m.

• Escuela Primaria Bastian, 5051 Bellfort St., 9 a.m.

• Wisdom High School, 6529 Beverly Hill St., 11 a.m.

• Sam Houston High School, 9400 Irvington Blvd., 3 p.m.

• Sterling High School, 11625 Martindale Road, 3 p.m.

Miércoles 8 de abril:

• Yates High School, 3650 Alabama St., 9 a.m.

• Escuela primaria Mading, 8511 Crestmont St., 9 a.m.

• North Forest High School, 10726 Mesa Drive, 11 a.m.

• Sharpstown High School, 7504 Bissonnet St., 3 p.m.

Jueves 9 de abril:

• Chavez High School, 8501 Howard Drive, 9 a.m.

• Black Middle School, 1575 Chantilly Lane, 9 a.m.

• Furr High School, 520 Mercury Drive, 11 a.m.

• Escuela Primaria Benavidez, 6262 Gulfton St., 3 p.m.

Viernes 10 de abril:

• Kashmere High School, 6900 Wileyvale St., 9 a.m.

• Woodson PK-5, 10720 Southview St., 9 a.m.

• Henry Middle School, 10702 E. Hardy Road, 11 a.m.

• Westbury High School, 11911 Chimney Rock Road, 3 p.m.

Solo los niños pueden recibir la comida, está prohibido que los padres se lleven los alimentos para un menor que no esté presente.

