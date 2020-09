El cine al aire libre reinventa la diversión en Houston y otras ciudades por la pandemia

HOUSTON, Texas. - La pandemia del coronavirus ha hecho que las personas busquen actividades recreativas en las que no se expongan a los contagios, una de estas son los autocinemas y el cine al aire libre como los establecidos en Houston.

Como parte del calendario, hay dos películas dedicadas a los educadores por el Día Mundial de los Maestros. Los invitados pueden elegir entre los clásicos "School of Rock" o "The Great Debaters" a las 7:30 p.m. y 10:15 p.m., respectivamente. Al presentar una identificación válida de maestro recibirán palomitas de maíz gratis.

“Indie Night” también regresa en octubre con algunas de las mejores y más recientes películas independientes con dos nuevos estrenos de 2020: "The High Note" y "The King of Staten Island".