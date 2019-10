“Dijo que tenia una hora de nacida”: Una mujer deja a una bebé en una estación de bomberos de Houston

“Si tiene un recién nacido que no puede cuidar, puede llevar a su bebé a un lugar seguro designado y no se le harán preguntas. La ley “refugio seguro” (en inglés Safe Haven), también conocida como la “ley del bebé Moisés”, ofrece a los padres que no pueden encargarse de sus hijos una opción segura y legal para dejarlos con un empleado en un lugar designado: un hospital, estación de bomberos, centros de emergencia independientes o estación de servicios médicos de emergencia (EMS). Luego, la criatura recibirá atención médica”, dice el texto de la ley que cubre a infantes de 60 días de nacidos o menores.