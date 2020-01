Cuestionan como un derroche el plan de reconstrucción de la I-45 en el área de Houston

En un informe , las organizaciones U.S. Public Interest Resear Group y Frontier Group identifican a nueve proyectos de expansión de carreteras del país considerados un desperdicio de miles de millones de dólares y entre los cuales mencionan el proyecto denominado The North Houston Highway Improvement Project porque aseguran que afectaría a las comunidades, desplazaría a los habitantes y destruiría negocios.

"Cada vez gastamos más dinero en infraestructura, por lo que debemos de tener la oportunidad de revisar lo que nos depara el futuro", dijo Sam Landenwitsch, ex vicepresidente de The Public Interest Network del cual forma parte U.S. Public Interest Resear Group.