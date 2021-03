La doble batalla de una abuela hispana: cuidar a sus nietas y pagar los gastos del hospital de su hija que tiene coronavirus

“Cuando yo las miro tan chiquitas, ellas no saben por lo que estamos pasando por esta pandemia”, señala Antonia García, madre de Astrid.

“Desde la vez que tuvimos comunicación con usted, mi hija se me puso más grave”, indica la mujer. La vida de Antonia ha cambiado de tal manera que incluso tuvo que mudarse de casa para estar más cerca de su hija, a quien ahora puede visitar todos los fines de semana.

“Esto no es fácil para mí y para las niñas verla en esta situación, los médicos dicen que no hay nada que hacer”, asegura.

“No puedo trabajar, me dedique a cuidarlas a las dos porque aquí no tenemos a nadie”. La cantidad acumulada ya suma miles de dólares, ha intentado buscar ayuda, pero no la ha encontrado.