¡Participa en el Reto #VotaConmigo de Univision para la oportunidad de ganar $5,000 dólares!

Es fundamental que los jóvenes participen en el proceso electoral porque tienen el poder de hacer una gran diferencia en beneficio de su futuro. Para animar a todos a participar en las próximas elecciones, Univision lanzó el Reto #VotaComigo invitando a estudiantes universitarios y de preparatoria a subir un video y mostrar como motivan a otros jóvenes latinos en su comunidad a votar. El video debe durar :15 o :30 segundos, puede ser en inglés o en español, y se debe subir a la página de Univision.

Se seleccionarán tres ganadores, y el ganador del gran premio recibirá $5,000, la oportunidad de aparecer en nuestro programa matutino Despierta America (virtualmente) y una plataforma para exhibir su video en nuestras plataformas de redes sociales. El ganador del segundo lugar recibirá $3,000 y el ganador del tercer lugar recibirá $1,000. La fecha límite para participar es el martes, 6 de octubre.

Para mas detalles y reglas del reto #VotaConmigo, visita univision.com/retovotaconmigo .

For more details and rules of the #VotaConmigo challenge, visit univision.com/votaconmigochallenge.