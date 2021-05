20 de Mayo: Día de Acción de Salud Mental – Lista de Recursos

Una buena salud mental implica un bienestar emocional, psicológico y social; la salud mental determina cómo la persona maneja el estrés, se relaciona con otros y toma decisiones. Sin salud mental no podemos estar sanos, ya que los trastornos mentales afectan también la salud física. Así como se enferma cualquier parte del cuerpo, el cerebro, también puede enfermarse y es necesario buscar ayuda. Hay tratamientos y la persona se puede recuperar.

NAMI (National Alliance on Mental Illness) (Alianza Nacional de Enfermedades Mentales) Línea de Ayuda Nacional: (800) 950-NAMI (6264)De lunes a viernes, de 9 a.m. a 7 p.m., hora del centro. Envíe un mensaje de texto con la palabra NAMI al 741-741 (24 horas del día, los 7 días de la semana) NAMI.org

NAMI of Greater Houston (713) 970-4481 (Español) (713) 970-4483 (Inglés) NAMIGreaterHouston.org

Mental Health America of Greater Houston (713) 523-8963 MHAhouston.org

The Harris Center for Mental Health and IDD (Intellectual Development & Disability)

Línea de Crisis: (713) 970-7000 opción 1 (24 horas del día, los 7 días de la semana)

Línea de Apoyo por COVID-19: (833) 986-1919 (24 horas del día, los 7 días de la semana)

TheHarrisCenter.org