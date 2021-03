“Me dolió mucho no besarlo por última vez”: Mujer ve morir a su esposo de coronavirus por una ventana

“Yo estaba muy preocupada, todos me decían que me mantuviera fuerte y que iba a estar bien, que regresaría a casa porque era joven”.

El 14 de febrero recibió la triste noticia

“Me decía a mi misma que tenía que seguir positiva y así lo hice hasta el domingo en la madrugada cuando me dijeron que tenía que ir al hospital para despedirme de él. Solté el teléfono y me rehusé a aceptar lo que había escuchado. Mi esposo es mi todo”, continuó la mujer.

“Dio su último aliento a las 4:19 am, yo lloré muy fuerte y me dolió mucho no besarlo por última vez. Tampoco pude abrazarlo y eso me hizo sentir peor. No estoy bien, no hablo bien, rezo el rosario por él todos los días”, detalló.