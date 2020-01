Buscan a una pareja sospechosa de usar una tarjeta de crédito robada en Houston

De acuerdo con la información captada por las autoridades, fue el sábado 15 de diciembre de 2019, cuando el hombre y la mujer al parecer utilizaron la tarjeta de crédito de una víctima de robo para realizar varias compras no autorizadas por un monto total de 12,778.66 dólares en tiendas ubicadas en la cuadra 9670 de la calle Old Katy Road y el 900 de Memorial City Way en Houston.