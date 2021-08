Dos perros pitbull atacan a un hombre al noroeste de Houston y queda captado en video

- Está siempre alerta, mira, escucha y sé consciente de su entorno.

- Suaviza los ojos, abre la boca, mira al perro en ángulo, respira y relaja la postura del cuerpo.

-Aprende a reconocer las señales de advertencia de un comportamiento agresivo, como el hocico arrugado, los dientes que se muestran al gruñir, los labios, músculos faciales tensos, el pelo de la espalda erizado, el perro se congela y retiene la respiración, la mirada dura y directa, la cola levantada y sostenida en su lugar.

-Mantén la calma si alguna vez se te acerca un perro desconocido.

-No dejes a un niño solo cerca de un perro.

-No intentes huir de un perro dándole la espalda.

- No grites.