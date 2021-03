"Ella no es culpable": defienden a mujer que fue arrestada en carreras ilegales con sus dos hijos

"No pensamos que ella es culpable del cargo que le han puesto" dijo Joe García, abogado de Gutiérrez. El arresto se llevó a cabo el sábado 20 de marzo durante un masivo operativo que realizaron varias agencias de seguridad en Houston para intentar detener las carreras ilegales.

El abogado dijo que entendía la posición de los oficiales en querer detener a las personas que realizan estas carreras pero en su opinión, a veces los policías arrestan a personas que no están participando en estas prácticas.

"Ella no está culpable de los cargos que le han puesto, es una madre con dos niños, pero claro, ella no va a estar corriendo carreras con su familia en el vehículo" dijo García, quien señala a la policía por no darle la oportunidad de explicar lo que pasó.