Violador en serie de Fresno podría salir de la cárcel

"Él no puede salir de la cárcel" dice Mirna, pues lo considera un peligro para la sociedad. Por eso, hace un llamado a la comunidad y a otras víctimas del "violador de Tower District" a no tener miedo, a no sentir vergüenza y hacerse presente en dicha audiencia, de modo de ejercer presión ante las autoridades carcelarias. "Quiero vivir en paz" afirma Mirna, quien reconoce que le llevó años poder rehacer su vida. Además agrega que volvió hablar del caso para evitar que Acosta salga libre, no sólo por su tranquilidad, sino que también por las madres e hijas de Fresno para que puedan caminar tranquilas por la ciudad.