Un joven inmigrante pasó de trabajar en un establo a convertirse en abogado

Fabián asegura estar feliz y tranquilo, luego de meses de incertidumbre y ansiedad respecto de los resultados del examen final. Rindió el examen en julio y supo la respuesta semana pasada. Él mismo cuenta que “a veces tenía pesadillas. No estaba a gusto, aunque me gradué de Law School, no me sentía a gusto porque tenia que pasar el examen para al final decir, soy un abogado”.