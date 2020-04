Un bus recorrerá el condado de Fresno entregando alimentos gratis para los niños en tiempos de coronavirus

A partir del lunes 6 de abril, el Bus de Comidas Express de la Comisión de Oportunidades Económicas recorrerá la ciudad y se detendrá en cinco estaciones. La ventaja de esta entrega de alimentos es que no necesita ir el niño a recogerlos, sino que puede ir cualquier persona.

1. Mental Health System

2550 W. Clinton Ave., Fresno, CA 93705

10:05 am - 11:05 am



2. Manchester Mall

3636 N. Blackstone Ave., Fresno, CA 93726

11:14 am - 12:14 pm



3. Franciscan Mobile Estates

2317 S. Chestnut Ave. Fresno, CA 93725

12:58 pm - 1:58 pm



4. Hacienda Mirabella

2705 S. M.L.K. Bulevar. Fresno, CA 93706

2:06 pm - 3:06 pm



5. Legacy Commons Apartments

2255 S. Plumas St., Fresno, CA 93706

3:10 pm - 4:10 pm



"Estamos orgullosos de proporcionar comidas a los niños que están en casa debido a la pandemia", dice Jon Escobar, director de Servicios Alimenticios de Fresno EOC.