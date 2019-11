Residentes de Huron celebran nuevo puente en la carretera 269 que evitará molestias y desgracias

Fue en marzo de 1995 cuando siete residentes de Huron fueron desviados de su ruta habitual a cruzar por otro puente ubicado en la autopista 5, al sur de la ciudad. Las fuertes lluvias de ese día habían inundado el arroyo y prácticamente no había camino. No obstante, la estructura por la cual debían atravesar colapsó, causándole la muerte a siete personas.

Amelia Lara, residente del lugar, perdió a su hija en ese accidente. "Me duele mucho. Tuvo que pasar algo así para que hicieran algo" dice esta madre, quien comenta que no hay un día que no recuerde a su hija.