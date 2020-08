Ordenan tomar pruebas de coronavirus a todos los inmigrantes detenidos en centro Mesa Verde

El juez Chhabria indicó que "no hay duda de que este brote pudo haberse evitado" y acusó "indiferencia deliberada" de la empresa privada GEO Group, encargada de la adminsitración del centro de ICE.

Uno de los detenidos en Mesa Verde dice tener mucho miedo de no salir vivo de ahí. "Tengo a mi hija que tiene 14 años y no puedo decirle lo que está pasando porque estoy demasiado asustado por ella", comenta Hugo Lucas.

“La situación para aquellos en Mesa Verde es terrible. No hay otra forma de decir esto: estamos en crisis ”, aseguró Emi MacLean, defensora pública adjunta de la Defensoría Pública de San Francisco. “Y ICE claramente no está dispuesto o no puede hacer lo que se debe hacer para proteger a las personas bajo su custodia de la amenaza de una pandemia mortal”.