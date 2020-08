Nueva guía de recursos para quienes fueron anteriormente encarcelados y sus familias en medio del Covid-19

The Latino Media Collaborative y California Black Media han lanzado una nueva Guía de Recursos y un portal web para individuos anteriormente encarcelados y sus familias que, en medio de la pandemia y las protestas por la justicia racial, necesitan de un apoyo especial. Sus necesidades ahora son mayores, pues el planeta entero ve falta de oportunidades de trabajo y una crisis económica como nunca antes se había vivido.

Luego de años de hacer el gran esfuerzo de no consumir y trabajar para mantenerse limpia, recayó en las pandillas y el consumo, pues se vio sin oportunidades para incorporarse a un trabajo digno que le permitiera seguir el camino correcto.

Ahora no hay duda… el mensaje es claro: la libertad debe ser vista como un lugar de segundas oportunidades, donde tiene que haber recursos al alcance de quienes lo necesiten. ¿Eres tú quien quiere retomar las riendas de su vida? No temas ni te detengas; pide ayuda y cambia tu futuro para bien. No estás solo.