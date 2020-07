Mujer de 90 años sufre desalojo con maquinaria pesada por acumular objetos y basura durante años

FRESNO, California.- Martha Avilés de Fresno no podía entender la razón de por qué las autoridades actuaron de esa manera. "La basura sí, pero no mis cosas personales" sollozaba la mujer, quien agregó que no le dejaron ni una cobija. "Todo me tiraron" denunció Martha de 90 años tras sufrir el desalojo temporal de su vivienda, por acumular objetos y basura durante años.