Miles de millones de dólares sin reclamar en California solicitados por la comunidad

En mayo de este año, más de 30 mil personas recibieron cerca de 27 millones de dólares por dineros perdidos, olvidados o no reclamados y cuyos fondos se encuentran disponibles en la Oficina del Contralor estatal.



La Ley de Propiedades no reclamadas de California exige a los bancos, compañías de seguros y asociaciones empresariales informar anualmente a la Contraloría y entregar la propiedad cuando ya no exista contacto con el cliente. El objetivo es proteger a los consumidores y evitar que quienes tengan estas propiedades hagan uso de esos dineros que no les corresponden.