Jóvenes DACA podrían entrar y salir del país con mayor facilidad con el nuevo gobierno

"Tenía 17 años que yo no iba a mi país", comenta Erika.

Erika y Pablo no se conocen, pero tienen dos cosas en común: ambos son beneficiarios de DACA, y el mes pasado, ambos viajaron a México por primera vez en casi dos décadas.

“Si su familiar en su país sufre de asma, el abogado debiera decir 'Esta aplicación será negada, no malgaste su dinero. Asma no es suficientemente grave'”.

Erika solicitó visitar a su abuela de 82 años, quien sufrió complicaciones por diabetes y alta presión. “Estaba muy enferma, hospitalizada, y decían que de pronto ya no iba a poder aguantar, que le daban un par de semanas de vida". Le dieron permiso por 30 días, pero sólo pudo ir por una semana en octubre.

Pablo fue a ayudar a su papá, pero su proceso en la oficina de inmigracion no fue fácil.

“Me arriesgué —fui tres veces, me rechazaron tres veces". Pablo dice que empezó el proceso en septiembre y tuvo que insistir para ser aprobado. Su padre necesitaba un transplante de riñón y no quería quedarse de brazos cruzados.

"Yo le iba a donar mi riñón, solo que llegué muy tarde. Yo desde septiembre tenía que haberme ido y no pude, fui casi mediados de octubre". Agrega que felizmente su padre encontró otro donante, lo que terminó con algunos percances cuando intentó visitarlo en el hospital.

“Con trabajo me dejaron entrar a verlo, ya que yo no fui quien le donó el riñón y por las restricciones del COVID. Fue muy poquito lo que lo vi ya hasta que salió de cuidado intensivo", narra Pablo.

El abogado de inmigración explica que mandó la solicitud de su clienta hace dos meses. La semana pasada, el gobierno finalmente les notificó que habían recibido el trámite. Explica que con el recibo en mano, pudo solicitar una cita de emergencia en persona en la Oficina de Inmigración en Fresno, “Diciéndoles, ‘No tenemos tiempo! Tiene que darme una decisión, porque si no, ella ya no tendrá papa'”.

“Le preguntaron que tan grave estaba su papá, cuáles son las habilidades que usted tiene para cuidarlo. La nueva regla dice que el propósito de su salida no es visitar a su papá, es salir para cuidarlo”.

“Me asusté mucho cuando me mandaron a una segunda revisión", dice Pablo, quien llegó a Virginia. "Estaba en una sala de espera como por una hora, super nervioso porque como dice el papel, el oficial te puede negar”.

Dice que cuando fue su turno, le hicieron cuatro preguntas: "Por qué fui a México, a qué me dedico, si estoy ajustando mi estatus. Les dije que no. Mi dirección está en Estados Unidos".

Erika aterrizó en Atlanta y confiesa que también estuvo nerviosa. “Me dijo el señor, ‘Sabes que con esto no tienes garantizado tu regreso a los Estados Unidos.’ Me estaban intimidando la mayoría de las veces, diciéndome que más probable iba a ser que no entrara al país", relata.