Hijo de inmigrantes se gradúa luego de que sus padres fueran deportados; ahora busca regresarlos a California

“No es algo fácil. Es algo díficil porque no hay alguien ahí para decirte que ‘echale ganas mijo’. Como ya sabes, las madres dicen que ‘echale’. Yo no tuve el privilegio de graduarme por eso. No es fácil pues, pero pues se me hace que eso me da más coraje”, contó Rigoberto a Univision 21.