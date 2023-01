“Esto no ha terminado”: El gobernador Newsom visita zonas inundadas de Merced y Planada

"Los californianos estamos trabajando juntos para hacer frente a los daños causados por las tormentas. Esto no ha terminado, debemos permanecer atentos, hacer los preparativos necesarios y limitar los viajes no esenciales. No importan quién seas o dónde vivas, las inundaciones, los deslizamientos de tierra y las tormentas te golpearán igual”, expresó Newsom.