Un cliente usa un insulto racista con el gerente de una tienda en Atascadero porque no pudo devolver un producto

Según un video que Brown publicó en Instagram, el hombre lo insultó varias veces, aunque no se aprecia en la grabación el momento en que usa la insultante palabra, que empieza con 'N'.

Brown lo cuestiona y le dice que el hecho de que él no pueda efectuar la devolución no justifica que lo insulte de esa manera.

“Este tipo me llamó ' ni.... '” , dice Brown mientras graba al hombre, repitiendo él la dura palabra, que es considerada extremadamente ofensiva con la comunidad afroestadounidense.

“Este es Greg Baxter. Está molesto porque le dijeron que usara una máscara en un establecimiento privado. Pensó que estaría bien seguir una diatriba racista porque no se estaba saliendo con la suya”, dijo Brown.

Brown dijo que la compañía para la que trabaja no puede dar devoluciones en efectivo hasta que reciba un pago en efectivo ese día y que bebido a la pandemia del coronavirus, menos personas habían estado pagando en efectivo, por lo que no tenían dinero suficiente en caja para hacerle la devolución que reclamaba.



“No me sorprende, sinceramente, ya ni siquiera me afecta. Pero, especialmente en el momento en que estamos en este momento, es sorprendente para mí que la gente todavía se desviva por implicarse (en agresiones racistas) cuando la nación se está desmoronando por esa misma razón”, dijo Brown según una cita por el periódico The Fresno Bee.