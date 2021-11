Eventos del Día de los Veteranos de 2021 en el Valle Central

Desayuno de pancakes del Día de los Veteranos en Tesoro Viejo Town Center: comienza a las 8 a.m. en la ciudad de Madera.

El desayuno se llevará a cabo de 8 a.m. a 10 a.m. en Tesoro Viejo Town Center ubicado en 4150 Town Center Blvd. Madera, Ca 93636.

El desayuno es gratuito para los veteranos, y el público general es bienvenido. El menú incluye pancakes, salchicha, tocino, jugo y café. Se sugiere una donación de $5 al público general, todo el dinero recaudado será donado a la Asociación del Ejército de los Estados Unidos.